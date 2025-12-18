Ракетна система „Орешник“ пристигна в Беларус, обяви Лукашенко

Руската ракетна система „Орешник“ пристигна в Беларус на 17 декември и вече е в експлоатация. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко в обръщение към нацията и парламента на втората сесия на 7-ото Всебеларуско народно събрание, което беше излъчено на живо в страната.

„Първите позиции са оборудвани с ракетната система „Орешник“. Тя е при нас от вчера и заема бойно дежурство“, каза Лукашенко.

„Орешник“ е експериментална балистична ракетна система със среден обсег. Русия използва тази система за първи път на 21 ноември 2024 г. при атака срещу завода „Южмаш“ в Днепър. Владимир Путин заяви, че атаката е включвала авангардна, неядрена, хиперзвукова балистична ракета със среден обсег, която според него е невъзможно да бъде прихваната от противовъздушна отбрана. Той също така заяви, че едновременното използване на няколко такива ракети би било сравнимо по мощност с ядрен удар.

Коментирайки системата, Пентагонът заяви, че „Орешник“ е модифицирана версия на междуконтиненталната балистична ракета РС-26 „Рубеж“, която беше тествана още през 2011 г. Министерството на отбраната на Обединеното кралство направи подобна оценка, отбелязвайки, че Русия разполага с ограничен брой такива оръжия.

Според публично достъпни данни, максималният обсег на ракетата е до 5500 км, скоростта ѝ е приблизително 10 Маха (еквивалентно на приблизително 12 400 км/ч или 3 км/с), а бойната ѝ глава може да тежи до 1,5 тона.