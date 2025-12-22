Над 10 души бяха евакуирани след срутване на канал във Великобритания (ВИДЕО)

Повече от 10 души бяха спасени, след като огромна дупка се отвори в канал в графство Шропшър, Великобритания, съобщава The Independent.

Инцидентът е станал рано тази сутрин в канала Шропшър Юниън край Кемейри, близо до Уитчърч. Пожарната и спасителна служба обяви сериозен инцидент заради "значително нарушение" на канала. По данни на службата дупката е с приблизителни размери 50 на 50 метра, а три лодки са били заклещени в нея.

A 50m sinkhole has opened beneath the Whitchurch canal in Shropshire, swallowing narrowboats and forcing more than 10 people to be rescued.



A major incident is declared as crews battle unstable ground and rushing water. #Whitchurch #Shropshire pic.twitter.com/02PIZzlen2 — BPI News (@BPINewsOrg) December 22, 2025

Екипите са били повикани в 4:22 часа местно време и са работили при изключително трудни условия - нестабилна почва и бързо изтичаща вода към околните земи. Повече от 10 души са изведени на безопасно място. Районът е отцепен, а гражданите са призовани да го избягват.

A 50 metre sinkhole has opened up in Whitchurch - after the canal bank collapsed.



10 people have had to be rescued near Drawbridge in Chemistry ▶️ pic.twitter.com/o1XsZ7r8Qu — Greatest Hits Radio West Midlands News (@GHRWestMids) December 22, 2025

От полицията съобщиха, че няма данни за пострадали. Общинският съветник Анди Хол заяви пред, че някои местни жители първоначално са помислили, че става дума за земетресение. По думите му две лодки вече са паднали в дупката, а други две са на ръба и има риск да потънат.

Към 8:30 часа местно време ситуацията е била стабилизирана, с намален воден поток и без активни спасителни действия. От Британската геоложка служба посочват, че подобни срутвания могат да бъдат причинени от проливни дъждове, наводнения, промени във водните нива, строителни дейности и естествени процеси на изветряне.