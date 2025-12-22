Турция предупреждава: Новите мерки на ЕС застрашават автомобилния износ

Новият пакет от мерки на Европейския съюз (ЕС) за автомобилната индустрия, който изключва произведените в Турция превозни средства и компоненти от етикета "Произведено в ЕС", може да отслаби дългогодишното партньорство в рамките на Митническия съюз и да отслаби конкурентоспособността на експортно ориентирания турски автомобилен сектор, предава Turkiye Today.

Това предупреди председателят на Асоциацията на автомобилните производители в Турция (OSD) Дженгиз Еролду.

Türkiye’s auto sector warns that EU’s new green transition plan, which ties incentives to "Made in EU" labels, risks sidelining Turkish-made vehicles despite decades of Customs Union integrationhttps://t.co/FZ0t0K1BTY — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) December 22, 2025

По думите му признаването на Турция като равноправен партньор в автомобилната екосистема на ЕС е стратегическа необходимост. "Ако произведените в Турция превозни средства и части бъдат изключени от новото определение, това ще обезсмисли взаимните ползи от Митническия съюз и ще направи структурата му неефективна", заяви Еролду.

Европейската комисия (ЕК) представи наскоро пакет от мерки за зеления преход в сектора, включително възможно преразглеждане на забраната за автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 г., административни облекчения, подкрепа за производството на батерии и стимули за малки електромобили.

Ключов елемент е приоритизирането на продукти с етикет "Произведено в ЕС", което според OSD носи риск за турския износ. Автомобилната индустрия формира около 17% от общия износ на Турция, който през 2024 г. достига 37,2 млрд. долара. Над 60% от този обем - за 25,3 млрд. долара – е насочен към пазарите на ЕС. Еролду обърна внимание и на планираните финансови стимули за ниско- и беземисионни служебни автомобили, произведени в ЕС.

Очаква се определението "Произведено в ЕС" да бъде отворено за консултации на 28 януари 2026 г. Ако Турция не бъде изрично включена, тя рискува да остане извън механизмите за подпомагане, което ще се отрази негативно на конкурентоспособността ѝ, предупреди OSD. Турция е дълбоко интегрирана във веригите за доставки на ЕС и заема второ място като доставчик и трето като износител на превозни средства за съюза.

"Политиките на ЕС имат преки последици за турската икономика и автомобилния сектор", подчерта Еролду и призова Брюксел да включи Турция в класификацията "Произведено в ЕС", за да се запази равнопоставеността и конкурентният баланс между двете индустрии.