Почина легендата на рока и блуса Крис Риа

Изпълнителят на "Driving Home For Christmas" ни напусна на 74 години

Крис Риа, британският певец и автор на песни, сред чиито хитове е "Driving Home For Christmas" ("Да караш към вкъщи за Коледа"), почина на 74-годишна възраст, съобщи говорител на семейството, цитиран от The Guardian .

Риа комбинира блус, поп, соул и софт рок в 25 студийни албума, с хитове като "The Road to Hell" от едноименния му албум, който достигна №1 в британските класации; "Driving Home for Christmas", вечния хит на сезона и песни като "On the Beach" и "Josephine", които също набраха популярност. Той е продал над 30 милиона албума.

Крис Риа е роден през 1951 г. в Мидълзбро от баща италианец и майка ирландка, има шест братя и сестри. "Като италиански ирландец в кафене в Мидълзбро - започнах живота си като аутсайдер", каза той по-късно. В младостта си той се занимава с музика, докато работи на различни места, включително във фабриката за сладолед на баща си, и обмисля да стане журналист.

Все пак, на 22-годишна възраст, той се присъединява към групата Magdalene, в която преди това участва Дейвид Ковърдейл. След това се присъединява към друга група, Beautiful Losers, но започва солова кариера, когато му е предложен договор за запис, издавайки първия си сингъл So Much Love през 1974 г.

Първият му успех идва в Съединените щати, където сингълът му от 1978 г. "Fool" (If You Think It's Over) достига 12-то място в класацията и му носи номинация за "Грами" за най-добър нов изпълнител. Той се бори да постигне това постижение в продължение на няколко години, сравнявайки машинациите на индустрията през този период с "голяма, кипяща купчина боклук" и казва: "Нямах контрол над нея, не знаех какво да правя", въпреки че албумът му от 1985 г. Water Sign има успех в цяла Европа и помага да обърне съдбата си.

Краят на 80-те години на миналия век е периодът на най-голям търговски успех за него: най-накрая приет във Великобритания, въпреки че често е извън основните тенденции в поп музиката, албумът "Dancin With Strangers" от 1987 г. дава началото на серия от шест албума в топ 10 във Великобритания, два от които достигат номер 1.

Успехът на Крис Риа в класациите донякъде намаля през 2000-те, когато, започвайки с албума от 2002 г. "Dancing Down the Stony Road", Рий се отдалечи от поп музиката и се върна към делта блуса, който първоначално го вдъхнови. Подходящо е, като се има предвид, че песните му често са фокусирани върху коли и пътища, Риа е бил ентусиаст на състезанията, състезавал се е с "Ферари"-та и "Лотус" и е участвал в Британския шампионат за туристически автомобили през 1993 г. За сезона на Формула 1 през 1995 г. той се присъединява към отбора на "Джордан" като механик в боксовете. "Не исках да правя VIP неща, затова се погрижих за дясното задно колело на Еди Ървайн", каза той.

Риа подкрепяше Лейбъристката партия и през 2017 г. написа непубликувана песен, възхваляваща Джереми Корбин, озаглавена "Какво не е наред с човек, който казва истината?".

През целия си живот Риа е страдал от редица здравословни проблеми. Диагностициран е с рак на панкреаса и в крайна сметка през 2001 г. панкреасът му е отстранен, заедно с части от стомаха и тънките черва. Процедурата му причинява диабет. През 2016 г. той претърпява инсулт, който описва като "много страшен момент". "Втълпих си, че възприятието ми за височина на тона е изчезнало с инсулта. И ми отне много убеждаване от хората около мен, които ми казаха, че няма нищо нередно в това, което пея ", споделя той. През 2017 г. звездата се свлича на сцената по време на концерт в Оксфорд и е откаран в болница, за да се възстанови, пише The Guardian, цитиран от Digi24.