Нови 2500 камери дебнат шофьорите за нарушения на пътя в Гърция

Първите глоби, наложени от новоинсталираните интелигентни камери за движение, ще бъдат изпратени от средата на януари. Това заяви министърът на цифровото управление на Гърция Димитрис Папастергиу, докато властите въвеждат пилотна програма, насочена към подобряване на безопасността на движението в района на Атина, съобщава Kathimerini.

Папастерджиу уточни, че шофьорите ще имат дигитален достъп до фотографски или видео доказателства за нарушенията си, след като заработи единна електронна система за управление на глобите. Възраженията ще се подават онлайн, а шофьорите могат също да поискат среща за разговор със служител от полицейски участък.

"След като единната електронна система заработи, ще можем да преглеждаме дигитално снимката или видеото на момента, в който преминаваме на червен светофар или използваме мобилен телефон, докато шофираме. Възраженията ще се подават електронно и шофьорите могат да си запазят час, ако желаят да говорят със служител в полицейско управление. Ще има 13-дневен срок за възражения", каза Папастергиу в коментар за обществения радио- и телевизионен оператор ERTnews. Той добави, че известията за глоби ще бъдат изпращани чрез текстово съобщение в същия ден, в който е регистрирано нарушението.

"Когато нарушавате Правилника за движение по пътищата, други плащат цената. Млади хора са загинали по гръцките пътища и броят на смъртните случаи от два на ден трябва да бъде сведен до нула", категоричен бе министърът.

Пилотната програма стартира миналата седмица на осем високорискови места в района на Атина, следвайки препоръките на пътната полиция, отбелязвайки първото разполагане на пътни камери, базирани на изкуствен интелект, в пътната мрежа на региона. Камерите са собственост и се управляват от Министерството на цифровото управление и са активни в центъра на Атина.

Папастергиу заяви, че властите планират да разширят системата в цялата страна до 2500 камери, включително 2000 фиксирани устройства на места с висок риск и 500 камери, инсталирани в автобусите на обществения транспорт за наблюдение на автобусните ленти. Той добави, че регионалното правителство на Атика ще инсталира допълнителни 388 камери, които ще бъдат интегрирани в системата заедно със съществуващите камери на магистрала Атики Одос.

Той също така отбеляза, че камерите на регионалните власти записват нарушенията на червения светофар, използвайки изображения от задните регистрационни номера, което означава, че водачът не се вижда.