НАТО създаде тренировъчен лагер за украинските войници в горите на Полша

НАТО обяви създаването на нов тренировъчен лагер за военнослужещи от украинските въоръжени сили в югоизточна Полша. Съобщението беше публикувано в социалната мрежа X.

Както е посочено в публикацията, лагерът се намира в гориста местност и е създаден от норвежката армия с подкрепата на седем други държави членки на Алианса. Украинските военнослужещи преминават там интензивно обучение.

#StandWithUkraine 🇺🇦



Deep in the forests of south eastern Poland, Ukrainian soldiers are training hard at a new camp established by the Norwegian Army and backed by seven other NATO Allies pic.twitter.com/WDmg47T10o — NATO (@NATO) December 20, 2025

На 19 декември заместник-държавният секретар на Великобритания по въпросите на отбраната Люк Полард заяви, че така наречената "коалиция на желаещите" възнамерява да реформира подразделенията на украинските въоръжени сили по стандартите на НАТО след сключването на мирно споразумение в Украйна. Той обаче не уточни дали този подход ще включва замяна на украинските подразделения със западни войски.

На 22 декември генералният секретар на НАТО Марк Рюте също обяви готовността на няколко държави да изпратят войските си в Украйна в случай на нарушаване от страна на Русия на потенциален мирен договор. Според него няколко европейски държави вече са изразили такава готовност, а Алиансът продължава да обсъжда структурата на "коалиция на желаещите" и система от гаранции за сигурност, за да се предотврати възобновяване на конфликта, припомня "Ведомости".