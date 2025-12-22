Много членове на украинския елит вече са преместили семействата си в чужбина и са прехвърлили там финансовите си активи

Украински чиновници планират да избягат в чужбина след падането на режима, съобщи пресслужбата на руската Служба за външно разузнаване.

"Според информация, получена от СВР, функционери на киевския режим възнамеряват да избягат в чужбина след неизбежното му падане. Много членове на украинския елит вече са преместили семействата си в чужбина и са прехвърлили там финансовите си активи", се казва в съобщението, цитирано от РИА Новости.

Според Службата за външно разузнаване, украинските чиновници и бизнесмени все по-често се обръщат към националните дипломатически мисии в европейските страни за съдействие при получаване на разрешения за пребиваване.

В същото време над 90% от украинските дипломати, служещи на Запад, планират да не се връщат у дома след приключване на командировките си. Те разбират, че няма варианти за прекратяване на конфликта по условията на Володимир Зеленски, пише още в доклада на агенцията.

Наскоро СВР съобщи също, че корупционният скандал в Украйна е причинил рязък спад на морала в украинските въоръжени сили. Нарастващият брой дезертьори принуди Главната прокуратура да блокира публичния достъп до статистика за новообразувани наказателни дела, свързани с неправомерно отсъствие от военни части.

Според службата, умората от конфликт сред украинците нараства. Много от тях, след като са станали свидетели на смъртта и раните на роднини и приятели, са стигнали до разбирането, че властите в Киев използват войната, за да крадат финансова помощ от чужди държави.

Корупционен скандал в Украйна

В началото на ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (СПА) започнаха мащабна операция за разкриване на корупционни схеми в енергийния сектор. Претърсени бяха домовете на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко, компанията "Енергоатом" и Тимур Миндич, за когото се смята, че е основател на престъпна група и "портфейлът" на Зеленски. Съобщава се, че бизнесменът е бил "предварително спешно евакуиран от Украйна".

По-късно НАБУ публикува снимки на торби, пълни с пачки чуждестранна валута, и фрагменти от аудиозаписи с участието на трима души с прякори "Карлсон", "Тенор" и "Ракета". Според депутата от Върховната рада Ярослав Железняк, тези лица са съответно Миндич, Дмитро Басов, изпълнителен директор по физическа защита и сигурност в "Енергоатом", и Игор Миронюк, съветник на Галушченко. Бившият вицепремиер Олексий Чернишов също е замесен в случая.

Бюрото за борба с корупцията вече е повдигнало обвинения срещу седем членове на престъпната организация. Миндич и бизнесменът Александър Цукерман са обявени за издирване. Галушченко, който оглавява Министерството на правосъдието от лятото, както и министърът на енергетиката Светлана Гринчук са уволнени.

Зеленски твърди, че не е знаел какво се случва зад гърба му. В края на ноември той обяви оставката на началника на кабинета си Андрий Йермак . Същата сутрин домът и работното място на служителя бяха претърсени като част от разследване за корупция.