Какво се знае за терористичната атака срещу висш руски генерал в Москва (ВИДЕО)

Още по темата: Руски генерал е убит при експлозия на кола бомба в Москва 22.12.2025 09:25

Началникът на Дирекция "Оперативна подготовка" в Генералния щаб на руските въоръжени сили, генерал-лейтенант Фанил Сарваров, е загинал при експлозия в руската столица Москва в понеделник сутринта, съобщи говорителят на Следствения комитет на Русия Светлана Петренко пред ТАСС.

Агенция ТАСС събра ключови факти за терористичната атака

Експлозията на колата

- Паркирана кола е експлодирала на улица "Ясеневая" 12 около 7:00 ч. московско време.

- Екипите за спешна помощ пристигнали на място.

- Фанил Сарваров, 56-годишен, началник на Дирекцията за оперативна подготовка на Генералния щаб, почина от нараняванията, получени при експлозията, съобщи говорителят на Следствения комитет на Русия Светлана Петренко.

Няколко теории

- Според разследване, сутринта на 22 декември взривно устройство, поставено под кола, е детонирало на улица "Ясеневая" в Москва.

- Следователите разглеждат няколко теории относно нападението. Една от възможностите е престъплението да е организирано от украинските специални служби, заяви Петренко.

- Московският отдел на Следствения комитет на Русия е образувал наказателно дело.

- Върви оглед на местопрестъплението.

- Разпитват се свидетели и се анализират записи от охранителни камери.

- Централният апарат на Следствения комитет наблюдава разследването.