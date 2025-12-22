Какво се знае за терористичната атака срещу висш руски генерал в Москва (ВИДЕО)

Началникът на Дирекция "Оперативна подготовка" в Генералния щаб на руските въоръжени сили, генерал-лейтенант Фанил Сарваров, е загинал при експлозия в руската столица Москва в понеделник сутринта, съобщи говорителят на Следствения комитет на Русия Светлана Петренко пред ТАСС.
Агенция ТАСС събра ключови факти за терористичната атака
Експлозията на колата
- Паркирана кола е експлодирала на улица "Ясеневая" 12 около 7:00 ч. московско време.
- Екипите за спешна помощ пристигнали на място.
- Фанил Сарваров, 56-годишен, началник на Дирекцията за оперативна подготовка на Генералния щаб, почина от нараняванията, получени при експлозията, съобщи говорителят на Следствения комитет на Русия Светлана Петренко.
Няколко теории
- Според разследване, сутринта на 22 декември взривно устройство, поставено под кола, е детонирало на улица "Ясеневая" в Москва.
- Следователите разглеждат няколко теории относно нападението. Една от възможностите е престъплението да е организирано от украинските специални служби, заяви Петренко.
- Московският отдел на Следствения комитет на Русия е образувал наказателно дело.
- Върви оглед на местопрестъплението.
- Разпитват се свидетели и се анализират записи от охранителни камери.
- Централният апарат на Следствения комитет наблюдава разследването.
Жертвой взрыва на Ясеневой улице в Москве стал начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко:https://t.co/CC9jrJznz4— ТАСС (@tass_agency) December 22, 2025
Видео: ТАСС pic.twitter.com/YUnT7MgatG