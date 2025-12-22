Руски генерал е убит при експлозия на кола бомба в Москва

Загинал е генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Руски генерал е убит при експлозия на кола бомба в Москвав понеделник, съобщи руската разследваща комисия, цитирана от Reuters.

Загинал е генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на дирекцията за оперативно обучение на руския генерален щаб, съобщи комитетът.

Комитетът съобщи, че една от версиите, които се разследват, е, че бомбата е била поставена от украинските специални служби.