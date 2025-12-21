Русия продаде злато за близо 2 милиарда долара на Китай

През ноември 2025 г. Китай закупи злато от Русия на рекордна стойност 961 милиона долара, което го прави най-голямата транзакция в историята на двустранната търговия с благородния метал, съобщи една от големите държавни руски медии, позовавайки се на данни на китайските митнически служби.

Високи обеми на доставки се регистрират за втори пореден месец: през октомври руският износ на злато за Китай е оценен на 930 милиона долара. Тоест, общо за 11 месеца на годината Китай е внесъл руско злато на стойност 1,9 милиарда долара – почти девет пъти повече, отколкото през същия период на миналата година, когато доставките или не са съществували, или не са надвишавали 223 милиона долара.

Рязкото увеличение на покупките идва на фона на активната политика на Пекин за увеличаване на златните си резерви и намаляване на зависимостта му от долара. Както Financial Times съобщи в средата на ноември, Китай вероятно е закупил няколко пъти повече злато през 2025 г. от официално регистрираното. Societe Generale изчислява, че обемът на покупките може да е достигнал приблизително 250 тона - повече от една трета от всички покупки, направени от световните централни банки тази година. Такива обеми, отбелязва FT, биха могли да са фактор за бързото покачване на цените на златото, които са се повишили с приблизително 55% от началото на годината.

В края на ноември беше обявено, че Банката на Русия е започнала да продава физическо злато от резервите си за първи път, за да финансира държавния бюджет, съобщи Интерфакс, позовавайки се на пресслужбата на регулатора. Тези сделки обаче се извършват на вътрешния пазар и бяха виртуални, като кюлчетата оставаха в резервите на страната.

В началото на войната на Русия срещу Украйна във държавния Фонд на национално благосъстояние имаше 405,7 тона златни резерви. Към 1 ноември 2025 г. те възлизат на 173,1 тона злато, т.е. с 57% по-малко.