Украйна удари руски военен кораб и нефтена платформа на "Лукойл"

Украйна е използвала дронове, за да атакува руски военен кораб в Каспийско море тази нощ, съобщават ДПА и Ройтерс, като се позовават на публикация на украинския Генерален щаб в „Телеграм“.

Според съобщението корабът „Охотник“ е бил на патрул близо до нефтена и газова платформа, когато е бил ударен. Повредена е и сондажна платформа, собственост на „Лукойл“, която според украинските власти подпомага руските военни операции.

Районът на инцидента се намира на повече от 1800 километра от украинското крайбрежие. Информацията за щетите не може да бъде потвърдена от независими източници, а от руска страна все още няма официален коментар.

Украйна твърди, че е разработила бойни дронове с обхват над 2000 километра. Генералният щаб заяви, че отбранителните сили ще продължат да предприемат мерки за ограничаване на руските настъпателни възможности и за принуждаване на Москва да прекрати агресията срещу Украйна.