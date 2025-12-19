Руският президент коментира над 70 теми

Приключиха съвместните директна телефонна линия и пресконференция в края на година на руския президент Владимир Путин. Предаването "Резултати от годината" продължи 4 часа и 27 минути, по време на които той коментира над 70 теми.

Руският президент Владимир Путин, по време на съвместната сесия с въпроси и отговори по директна линия и пресконференция за края на годината, озаглавена "Резултати от годината", потвърди готовността на Москва да сложи край на украинския конфликт по мирен път, въз основа на принципите, обявени от държавния глава в руското външно министерство през 2024 г.

Той отбеляза също, че "руските войски в зоната на специалните операции напредват във всички посоки, като напълно завземат стратегическата инициатива".

Руската държавна агенция ТАСС събра ключовите изявления на държавния глава на Руската федерация Владимир Путин

За мирните преговори

Русия е готова за преговори за Украйна, основани на принципите, очертани от държавния глава в руското външно министерство през 2024 г.: "Готови сме и желаем да прекратим този конфликт по мирен начин, основавайки се на принципите, които очертах миналия юни в руското външно министерство, и като се справим с коренните причини, довели до тази криза".

Стратегическата инициатива "изцяло" е преминала в ръцете на руските въоръжени сили; войските напредват във всички посоки, а "врагът се оттегля".

Русия получава сигнали от Киев за готовността си "да се ангажира с някакъв вид диалог", но все още не е видяла готовност на Киев да обсъди териториалния въпрос: "Засега наистина не виждаме такава готовност".

През лятото на 2024 г., на среща с ръководството на Министерството на външните работи, Путин очерта условията за разрешаване на ситуацията в Украйна, включително изтеглянето на въоръжените сили от Донбас и Новорусия и отказа на Киев да се присъедини към НАТО. Според него правата, свободите и интересите на рускоезичното население в Украйна също трябва да бъдат напълно защитени. Освен това Руската федерация смята за необходимо да се отменят всички западни санкции срещу нея и да се установи извънблоков и неядреен статут на Украйна, припомня ТАСС.

За офанзивата на ДНР

Освобождението на Северск от руските въоръжени сили бележи значителен стратегически напредък, проправяйки пътя към Славянск - важен населен район поради местоположението му в една от ключовите укрепени зони в този район на градската зона.

Руските войски освободиха повече от половината град Константиновка в Донецката народна република (ДНР).

Украинските сили правят неефективни опити да си върнат части от Красноармейск в Донецката народна република: "Врагът понася тежки загуби и не постига успех".

Освобождението на Красноармейск в ДНР е много важно събитие: "Това е много добър трамплин за по-нататъшни настъпателни операции".

Селището Димитров в Донецката народна република (ДНР) е напълно обкръжено, украинските войски не са получили заповед или разрешение да сложат оръжия и "се опитват да пробият на малки групи".

Руските войски настъпват в други райони

Руските въоръжени сили в Запорожка област "освобождават едно населено място след друго" в Запорожка област. Половината от град Гуляйполе е под техен контрол.

Руските военнослужещи продължават да установяват зони за сигурност по границата с Украйна.

Купянск е под контрола на руските въоръжени сили: "Нашите войски контролират града там".

Руски войски са обградили голяма групировка от украински въоръжени сили близо до Купянск в Харковска област - около 3500 военнослужещи, които не са получили заповед да сложат оръжие. "Шансовете им са малки, почти никакви. Те са плътно обкръжени от нашите въоръжени сили".

Относно пиара на Зеленски

Относно селфито на [украинския президент] Володимир Зеленски, за което се твърди, че е направено на фона на стелата на входа на Купянск, цялото небе над града се контролира от руски дронове: "Невъзможно е просто да се приближиш".

"Не знам, не го следя. Ами, той е актьор, и то талантлив актьор — казвам го без никаква ирония", каза Путин.

Относно атаките на Киев срещу танкери

Атаките на Киев срещу петролни танкери няма да доведат до желаните резултати и няма да нарушат доставките, а "само ще създадат допълнителна заплаха": "Определено ще отговорим".

Руската армия нанася редовни удари в отговор на украинските атаки срещу цивилна инфраструктура: "Нашите войски действат в отговор на тях, тъй като нанасят ответни удари, които са несъвместими с дейността на киевския режим по отношение на интензивност и прецизност"

Относно заплахите за Калининградска област

Русия ще премахне всички заплахи за най-западния си анклав Калининградска област, ако те се появят: "Надявам се, че това няма да се случи. Ако те създадат заплахи от този вид, ние ще унищожим тези заплахи".