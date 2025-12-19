Няма да има нови специални операции, ако западните страни се отнасят с уважение към Русия и вземат предвид нейните интереси. Руският президент Владимир Путин заяви това на годишната си пресконференция, която беше съчетана със сесия с въпроси и отговори на живо, в отговор на въпрос на британски журналист.
"Няма да има операции, ако се отнасяте с уважение към нас и се грижите за нашите интереси, както ние винаги сме се опитвали да се грижим за вашите", каза Путин, цитиран от "Ведомости".
Той припомни, че Москва, по негови думи, е била подведена от обещания да не разширява НАТО на изток. "Те казаха, че НАТО няма да се премести на изток дори с един сантиметър – това е директен цитат. И какво от това? Както се казва, те ни прецакаха; те просто игнорираха нашите интереси за сигурност", отбеляза президентът на Русия.
