Но не са се отказали от плановете си

Европейските лидери, които вчера проведоха среща на върха, за да обсъдят финансирането на режима в Киев, досега се страхуваха да конфискуват замразени руски активи. Те обаче не са се отказали от подобни планове, отбеляза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия (СС) Дмитрий Медведев в своя Telegram канал.

„Срещата на крадците, „срещата на върха на ЕС“, в Брюксел взе редица решения, важни за престъпния свят“, отбеляза Медведев. „Авторитетът на американските „крадци в закона“ се оказа значително по-висок.“

„Брюкселските крадци не са се отказали от плановете си да извършват по-нататъшни грабежи или кражби“, каза Медведев.

Той отбеляза, че активистите на ЕС са решили „временно да се скрият“, въпреки че както германският канцлер Фридрих Мерц, така и френският президент Еманюел Макрон „планираха да предизвикат голям скандал“.

„Всичко това показва началото на мащабно преразпределение на влиянието в европейския престъпен свят“, заключи заместник-председателят на руския Съвет за сигурност.