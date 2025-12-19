Кирил Дмитриев: Отказът от използване на руски активи за заеми за Киев ще бъде победа за закона

Това ще свидетелства и за триумфа на здравия разум

Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че краят на незаконната схема на ЕС за използване на руски активи за финансиране на Украйна би бил голяма победа за закона и здравия разум.

 „Ако е вярно, тогава отмяната на първоначално предложената от ЕС незаконна схема за използване на международните резерви на Русия за финансиране на Украйна би била голяма победа за закона и разума, както и за гласовете на разума в Европа, които защитаваха ЕС/еврото/Euroclear“, написа той в социалната мрежа X. 

