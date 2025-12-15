ЕС се стреми да унищожи правата на собственост

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на руския президент, изрази мнение, че Европейският съюз (ЕС) се стреми да унищожи правата на собственост.

„ЕС е нетърпелив да отвори кутията на Пандора – експроприацията – и да унищожи правата на собственост. „Мислителите“ на ЕС са невежи по отношение на историята и са късогледи. Незаконното, зло и идиотско мислене ще се завърне, за да преследва безотговорните бюрократи на ЕС, като допълнително ще заличи западната цивилизация“, написа той в социалната мрежа Х.

EU is eager to open an expropriation Pandora box & destroy property rights. EU “thinkers” are ignorant of history & shortsighted. Illegal, evil and idiotic thinking will come back to haunt irresponsible EU bureaucrats—further erasing Western Civilization.



Това твърдение беше направено в отговор на анкета от един от потребителите на X, който предложи конфискуване на социалната мрежа и прехвърлянето ѝ за управление на структури на ЕС.