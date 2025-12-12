Дмитриев: Безсрочното замразяване на руските активи ще има тежки последици за ЕС

Специалният пратеник на руския президент и ръководител на Руския фонд за директни инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев предупреди за тежки последици за Европейския съюз, ако бъде взето решение за безсрочно замразяване на руските активи. В социалната мрежа X той коментира позицията на унгарския премиер Виктор Орбан, като подчерта, че според Орбан действията на ЕС са „незаконни“ и подкопават цялата западна правна и финансова система, предават руски медии.

По думите на Дмитриев подобна стъпка може да има за Европа „още по-сериозни последствия от разрушителната цензура, масовата миграция, престъпността сред мигрантите и бюрократичната некомпетентност“.

По-рано в петък Орбан заяви в публикация в X, че евентуалното решение на Съвета на ЕС за безсрочно замразяване на руските активи ще нанесе непоправима вреда на Европейския съюз.

Очаква се на 12 декември Съветът на ЕС да приеме това решение чрез писмена процедура.

Замразените руски активи

В Брюксел се провежда редовна среща на министрите на икономиката и финансите на ЕС, на която една от ключовите теми е бъдещето на руските активи, блокирани в европейските банки. Окончателното решение обаче се очаква на срещата на върха на ЕС, насрочена за 18–19 декември.

Европейската комисия настоява страните членки да одобрят конфискация на 210 млрд. евро руски активи, от които 185 млрд. евро се намират в клиринговата къща Euroclear в Белгия. Брюксел обаче среща съпротива от самата Белгия, която настоява за правно обвързващи гаранции от останалите страни, че ще компенсират финансовите загуби при евентуални ответни мерки от Русия.

Руският президент Владимир Путин определи обсъжданата конфискация като „акт на кражба“. Според руския министър на правосъдието Константин Чуйченко на ръководството в Москва вече са представени варианти за отговор, ако западните държави пристъпят към изземване на активите. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков също подчерта, че Русия няма да остави подобни действия без реакция.