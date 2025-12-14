Как поп дива на Путин предизвика национален скандал в Русия

Случаят с Лариса Долина показа на милиони руснаци колко уязвим може да бъде всеки в сблъсък с привилегированите

Певицата Лариса Долина стана най-обсъжданата фигура в Русия през последния месец. Тя буквално беше тема на разговорите на всички. В публичното пространство тя засенчи войната в Украйна, преговорите между представители на Кремъл и Белия дом, новите санкции, корупционния скандал в Украйна и всякакви други международни новини.

В страната се случи нещо почти невероятно: руското гражданско общество за кратко се разбунтува, реагирайки на една очевидна несправедливост и произвол от страна на съдебната система, пише Der Spiegel.

Звезда на пропагандата

Струва си да обясним коя е Лариса Долина. Тя е на 70 години и е една от най-известните руски поп певици. В продължение на много години е част от музикалния елит. Въпреки че от доста време не е издавала нов хит, тя получава награди, редовно е канена да се изявява и се радва на обществено внимание.

Долина е особено популярна сред по-старото поколение; тя често е канена на затворени събития, включително такива, организирани от държавни институции и правоохранителни органи.

Лариса Долина е член на партия „Единна Русия“ от 2003 г. Тя последователно и безусловно подкрепя Владимир Путин, изнася концерти в подкрепа на руското правителство и неговата политика, открито подкрепя войната срещу Украйна и публично осъжда „предателите“, напуснали Русия през последните години – включително нейните собствени колеги.

Във всяко едно отношение Долина е ключова фигура в официалната културна йерархия. Понякога е наричана „любимата певица на Путин“ – може би малко преувеличено, но тя почти винаги присъства на всяко голямо пропагандно събитие.

Криминалният казус

Историята започва през пролетта на 2024 г. Лариса Долина получава обаждане от ало измамници, които твърдят, че са служители на ФСБ. Певицата, която има тесни връзки с правителството в продължение на много години, е убедена, че наистина говори с разузнавачи и им се доверява безрезервно.

Обаждащите се твърдяли, че престъпници планират да откраднат апартамента ѝ. За да се предотврати заплахата, имотът трябвало спешно да бъде продаден, а приходите незабавно преведени в „проверена“ сметка. Долина последвала всички инструкции. Тя продала апартамента за 112 милиона рубли на 34-годишната московчанка Полина Лурие, самотна майка, която нямала представа, че продавачът действа под натиск от мними служители на ФСБ.

Сградата в Москва с апартамента на Долина.

Певицата веднага превела всички пари на измамниците и едва по-късно осъзнала, че е била измамена. След това тя веднага използвала силните си връзки в държавните институции, за да се опита да си върне загубените средства.

Лариса Долина завежда дело, което печели през септември тази година. Съдът установи, че по време на сделката тя е била под влиянието на измамници и обяви договора за покупка недействителен. Съдът едновременно с това разпореди на купувача, Полина Лурие, да върне апартамента на Долина, но не задължи певицата да върне получените от нея пари.

Вместо това купувачката е била посъветвана сама да съди измамниците и да се опита да си върне парите, които Долина доброволно им е превела.

Тази присъда се превърна в пример за крещящ съдебен произвол. Единственият наказан човек беше напълно невинна жена, която загуби както апартамента си, така и парите си.

Реакцията

Решението на съда предизвика силно обществено възмущение. Сделките с недвижими имоти в Москва на практика спряха: стана ясно, че е създаден опасен прецедент. От този момент нататък никой не можеше да бъде сигурен, че закупеният от него апартамент е наистина защитен от закона. Всеки продавач можеше да твърди, че е действал под натиск от измамници и да се опита да си върне имота чрез съда.

Основната цел на обществения гняв обаче беше самата Долина. Беше очевидно, че подобно скандално решение е възможно единствено благодарение на нейните влиятелни покровители в правителството. Интернет се напълни с фрагменти от нейни стари интервюта. Например, през 2010 г. в телевизионно предаване Долина се хвали пред тийнейджъри, че служителите на пътната полиция нямат право да спират колата ѝ: тя има специално разрешително, което позволява на шофьорката ѝ да нарушава правилата за движение, ако шефката й закъснява за концерт.

Cancel culture по руски

Възмущението в социалните медии достигна безпрецедентни нива. Това беше може би първата истинска вълна от обществени протести в Русия от началото на войната в Украйна. Забележително е, че те възникнаха не по политически причини, а по тема, която засяга огромен брой руснаци - жилищното настаняване.

Баналната на пръв поглед история внезапно демонстрира колко беззащитен е обикновения човек пред корумпираното правосъдие. Пълната правна безпомощност на невинния гражданин, изправен пред влиятелна фигура с големи връзки, беше шок, който не можеше да бъде посрещнат с безразличие.

Полина Лурие е IT специалист.

Вълна от възмущение заля рускоезичния интернет, което доведе до масово отменяне на концерти на Долина. Рекламодателите анулираха договорите един след друг, а концертните зали премахнаха анонсите си за нейните изпълнения. За първи път в съвременната руска история се появи истинска форма на Cancel culture - "култура на отмяна". И огромното мнозинство от обществото подкрепи това „отменяне“ – без никакво съчувствие към артистката, известна с демонстративния си патриотизъм.

Скандалът кулминира с появата на Долина по "Първи Канал" преди седмица. В студиото на токшоуто тя заяви, че е взела „единственото възможно решение“ и ще върне парите на Полина Лурия, защото иска да бъде „честна със себе си“. Като се има предвид, че преди това спечели не само първоинстанционното дело, но и тези в апелативния и касационния съдилища, беше ясно, че този ход не е бил част от първоначалните ѝ планове. Единствено общественият натиск я принуди да промени поведението си.

Какво научиха руснаците?

Този случай беше изключително показателен, тъй като разкри, че обществената мобилизация в днешна Русия е възможна, макар и само по въпроси, които не се възприемат като политически и следователно не носят заплаха от наказание.

В основата на този изблик на възмущение стои почти пълното недоверие към държавните институции – съдилищата, силите за сигурност и цялата система на властта. Те се възприемат като враждебни и обслужващи малцина привилегировани.

Ето защо този малък социален успех се оказа толкова вдъхновяващ за много руснаци. Той им даде рядкото усещане, че дори при днешните обстоятелства съпротивата срещу произволна на силните е възможна – макар и само в ежедневната, „неполитическа“ сфера.