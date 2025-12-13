„Живият Нострадамус“ с тревожно предсказание за Путин

Психологът и медиум Атос Саломе, известен като „Живият Нострадамус“, публикува серия от прогнози за 2026 г., сред които и тревожно предсказание за здравето на руския президент Владимир Путин. Според Саломе, 73-годишният лидер на Кремъл може да се изправи пред „неврологична здравословна криза“, която ще се отрази сериозно върху способността му да взема стратегически решения.

В интервю за британското издание Express 39-годишният бразилец твърди, че подобно развитие би могло да доведе до временно преразпределение на властта в Русия. По думите му, управлението може да бъде поето от неформален триумвират, включващ Патрушев, Шойгу и Бортников– фигури от най-близкото обкръжение на Путин – поне до май 2026 г.

Саломе доби международна популярност с твърдения, че е предсказал пандемията от COVID-19 и смъртта на британската кралица Елизабет II. В новия си списък с прогнози той говори за „невидима реконфигурация на планетата“ и сериозни промени в глобалния баланс на силите, засягащи Русия, Индия и Германия.

На фона на тези твърдения авторите на статията припомнят, че през последната година циркулират множество слухове за здравословното състояние на руския президент. Макар Кремъл да отрича наличие на сериозни проблеми, през октомври беше потвърдено, че Путин е бил хоспитализиран след двуседмично отсъствие от публични прояви.

Освен Русия, „Живият Нострадамус“ отправя и сериозни прогнози за Индия. Според него страната може да бъде разтърсена от мащабен корупционен скандал, свързан с Националната мисия за зелен водород. Саломе допуска, че това би могло да доведе до оставката на премиера Нарендра Моди и да предизвика напрежение в рамките на БРИКС.

„Възможен е законодателен преврат, ако ситуацията не бъде овладяна навреме. Все още има шанс за обрат, но Моди трябва да действа стратегически и решително, преди кризата да стане необратима“, предупреждава медиумът.