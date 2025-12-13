Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че украинският президент Владимир Зеленски е „притиснат до стената“ както заради ситуацията на бойното поле, така и заради собствената си нелегитимност, съобщават руски медии.

„Зеленски разбира, че вече е притиснат по всички параметри – и по ситуацията на земята, и по своята собствена нелегитимност, като се има предвид, че избори не е имало, той сам ги отмени, а украинците му имат абсолютно недоверие и просто масово напуснаха страната. И започна да шантажира западните куратори“, каза Захарова.

Президентските пълномощия на Зеленски официално изтекоха на 20 май 2024 г., но той продължава да се стреми да остане на власт. На 9 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е настъпил подходящият момент за провеждане на избори в Украйна, като отбеляза, че в Киев използват конфликта като оправдание за забавяне.

В същия ден Зеленски обяви, че е готов за провеждане на президентски избори в Украйна, но според него това изисква законодателни промени и гарантиране на безопасността, включително възможност военнослужещите да гласуват.