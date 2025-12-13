Официалният представител на Министерството на външните работи на Русия коментира информацията, че Европейската служба за външна дейност препоръчва да се избягват събития, на които присъстват руски дипломати, предават руски медии.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова шеговито посъветва Брюксел да публикува изявление, в което да заяви, че Европейската комисия напуска планетата, "докато на нея има руснаци“. Дипломатката коментира съобщения, че Европейската служба за външна дейност, която препоръчва на европейските дипломати да избягват да бъдат заснемани с руски дипломати.

"Според мен това са половинчати мерки. Изтеглянето на ЕС от ООН, докато Русия все още е там, би било зряло решение. А 20-ият пакет русофобски санкции не може да бъде приложен без изявление, че Европейската комисия напуска планетата, докато на нея има руснаци. Ще изпратим ракета“, написа дипломатът в Telegram.

Дипломатът отбеляза, че новото мото на Брюксел е "снимките са всичко, действието е нищо“.