Руското министерство на отбраната обяви освобождението на Герасимовка на 17 декември

Руските военнослужещи от бойната група "Изток", след като освободиха селището Герасимовка в Днепропетровска област, превзеха 2-километрова фронтова линия и участък с дълбочина 1 километър на западния бряг на река Гайчур, съобщиха пред ТАСС руски източници от Министерството на отбраната на Русия.

"Военнослужещите от 36-та мотострелкова бригада от 29-та армия на бойна група "Изток" продължават да разширяват плацдарма на западния бряг на река Гайчур близо до селището Герасимовка в Днепропетровска област. В резултат на активни бойни действия, щурмови групи от 36-та бригада напреднаха по западния бряг, като овладяха 2-километров участък по фронта и до километър в дълбочина", съобщи източникът на агенцията.

Той подчерта, че по време на операцията по освобождаване на населеното място са унищожени до два взвода военнослужещи от въоръжените сили на Украйна от 110-та отделна механизирана бригада, две бронирани бойни машини и 12 хексакоптера "Баба Яга".

"Превземането на това селище е още една стъпка към овладяването на западния бряг на река Гайчур и последващото напредване по-дълбоко в Днепропетровска област", ​​обясни източникът от военното ведомство на Руската федерация.

Освен това, през последните 24 часа, подразделения от групата "Изток" са разгромили механизирана и щурмова бригада, три щурмови полка на украинските въоръжени сили и бригада за териториална отбрана в Андреевка, Гавриловка, Терноватое, Гуляйполе и Косовцево, допълва РИА Новости, позовавайки се на съобщение от руското МО.