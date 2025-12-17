Русия добавя две подводници клас „Лада“ през 2026 г.

Още по темата: Русия придобива западни технологии за защита на своя флот от атомни подводници 24.10.2025 10:12

И двата кораба клас „Лада“, които в момента са в експлоатация, са базирани в Арктика

Главнокомандващият на руския флот адмирал Александър Моисеев потвърди плановете за построяването на две допълнителни дизелово-електрически ударни подводници клас „Лада“, които ще бъдат заложени в корабостроителницата „Адмиралтейство“ през 2026 г. „Влязохме в експлоатация още един кораб, а още два са на различни етапи на строителство. Вече са подписани договори по текущата държавна отбранителна поръчка за още два кораба клас „Лада“. И мисля, че ще участваме в церемонията по залагане на кила на тези кораби много скоро, в началото на следващата година. Те са основата на руския флот от неядрен подводник“, заяви той. Разработени като наследници на по-известните ударни подводници клас „Кило“, до момента са построени само два серийни кораба клас „Лада“, първият от които се присъедини към флота през 2010 г. Очаква се новопроизведените кораби да бъдат актуализирани и да имат по-добри възможности от тези, построени през 2000-те години, пише Military Watch Magazine.

Потвърждението на плановете за възобновяване на производството на подводници клас „Лада“ следва непосредствено след издаването на заповеди от президента Владимир Путин през юли за увеличаване на производството на ядрени подводници клас „Ясен-М“. За разлика от ВМС на Съединените щати, които разполагат само с ядрени подводници, Русия е закупила едновременно както дизелово-електрически, така и ядрени кораби, като първите са за операции на по-къси разстояния, а вторите са предимно за проектиране на мощност в Тихия, Арктическия и Атлантическия океан. Дизелово-електрическите подводници са оценени от множество анализатори като по-тихи, въпреки че това остава горещо оспорвано, докато разходите за тяхното производство и поддръжка са само малка част от тези на ядрените кораби.

И двата кораба клас „Лада“, които в момента са в експлоатация, са базирани в Арктика, въпреки че остава несигурно дали бъдещи кораби могат да бъдат разпределени към Тихоокеанския флот. Всяка подводница носи десет пускови установки за крилати ракети като основно въоръжение, като се очаква корабите да бъдат оборудвани с новите хиперзвукови крилати ракети „Циркон“. Първата руска ударна подводница, военният кораб клас „Ясен-М“ „Перм“ , беше оборудвана с ракетите през март 2025 г., след първото изстрелване на „Циркон“ от кораб клас „Ясен“ през октомври 2021 г.

Комбинацията от усъвършенствани технологии за шумозаглушаване на корабите клас „Лада“ с обхвата от 1000 километра на „Циркон“ и скоростта от 9 Маха, има потенциал да създаде сериозни предизвикателства за вражеските военни кораби в близост, което прави нискобюджетните кораби оптимални за предотвратяване на морски атаки.