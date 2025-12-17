Вижте как Путин сбъдна мечтите на две деца

Президентът на Русия Владимир Путин изпълни новогодишните желания на две деца, които писаха за мечтите си в обръщенията си към предстоящата „пряка линия“, предаде телевизионният канал „Россия-24“.

11-годишният Владимир, който се занимава с джудо, получи от държавния глава синьо кимоно.

„Исках да получа за Нова година подарък от президента. Невероятно чувство – самият президент подарява кимоното, не просто някой друг“, сподели момчето.

Путин изпълни желанието и на Егор от Алтайския край. Той полетя със свръхлек самолет. Момчето разказа защо се е обърнало именно към президента:

„Разбирах, че без чужда помощ едва ли бих могъл да осъществя мечтата си, тъй като имах определени заболявания и не можех просто така да се издигна в небето. И си помислих, защо да не опитам да се обърна към нашия главнокомандващ – Владимир Путин, защото вече знаех, че преди това е помагал на други деца да осъществят мечтите си. Помислих си – защо да не опитам, може би ще имам късмет.“

Егор отбеляза пред Първи канал, че е изпитал невероятни емоции от осъществяването на мечтата си.

„Красотата, която не може да се види от земята, а само от птичи полет.“