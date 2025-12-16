Сравнението е точно, заключението е безспорно

Италианският министър на инфраструктурата и вицепремиер Матео Салвини направи точно сравнение между Хитлер и Наполеон, които не успяха да поставят Москва на колене, и съвременните европейски лидери. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

В своя Telegram канал дипломатът обърна внимание на думите на Салвини, който по-рано посочи, че е малко вероятно ръководителят на външната служба на ЕС Кая Калас, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц да успеят да поставят Москва на колене, ако Хитлер и Наполеон не са успели да го направят.

"Сравнението е точно, заключението е безспорно", написа Захарова в "Телеграм".

В интервю за телевизионното предаване Rete4 Салвини отбеляза, че почти четири години конфликт в Украйна и 19 пакета от санкции, "които трябваше да поставят [Русия] на колене, поставиха на колене европейските икономики и доведоха до по-високи цени на енергията за италианците", припомня руската агенция ТАСС.

"Руска говорителка: "Думите на Салвини са безспорни", отбелязва коментара на Мария Захарова и италианската агенция ANSA.

