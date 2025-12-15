Още по темата: Унгария и Словакия завеждат дело срещу забраната на ЕС за руски петрол и газ 15.12.2025 13:21

Забраната за износ на бензин от Русия може да бъде удължена с още два месеца, до края на февруари 2026 г., съобщиха източници на "Интерфакс", запознати с резултатите от среща за пазара на петролни продукти, председателствана от руския вицепремиер Александър Новак.

Забраната за износ на бензин от Русия е в сила за всички участници на пазара до края на тази година. Освен това са наложени ограничения върху износа на дизелово гориво, както и на корабно гориво и други газьоли от страни, които не го произвеждат.

Цените на бензина на фондовата борса ускориха спада си след търговията в понеделник: АИ-92 падна с почти 6% до 53 380 рубли за тон, а АИ-95 с 6,5% до 63 197 рубли за тон.