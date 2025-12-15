Още по темата: МО на Русия: Системите за ПВО свалиха 17 ракети HIMARS и 545 украински дрона 15.12.2025 14:07

Оператори на безпилотни летателни апарати и артилеристи от войски група "Юг" унищожиха самоходна артилерийска установка (САУ) "Паладин4", минохвъргачка и център за управление на дронове на украинските въоръжени сили в северния сектор. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

"При оказване на огнева поддръжка на настъпващите части в района на Северск, оператори на безпилотни летателни апарати и артилерийски разчети от Южната група сили по време на разузнаване засякоха вражеска самоходна гаубица M109 Paladin на НАТО. Целта беше унищожена с прецизни попадения", се казва в съобщението.

Освен това, в северна посока, артилерийски разпореждания и оператори на безпилотни летателни системи от групата унищожиха комуникационни антени, контролен център на безпилотни летателни апарати тип "Баба Яга" и 120-мм миномет на украинските въоръжени сили.