Русия забрани Deutsche Welle – Берлин реагира остро

Русия официално обяви германската медийна компания Deutsche Welle за „нежелана организация“, забранявайки практическата ѝ дейност в страната. Решението идва на фона на засилено напрежение между Москва и Берлин, свързано с конфликта в Украйна.

Deutsche Welle, международна германска радио-телевизионна компания, излъчва и на руски език. Тя вече бе определена от руското министерство на правосъдието като „чуждестранен агент“. Сега е включена и в списъка с „нежеланите организации“, чийто етикет позволява съдебно преследване на всеки, който работи с компанията или дарява средства за нейната дейност в Русия.

Генералният директор на Deutsche Welle Барбара Масинг коментира случващото се.

„Русия може да ни обяви за нежелана организация, но това няма да ни спре. Въпреки цензурата и блокирането на нашите услуги от руското правителство, рускоезичната ни услуга достига до повече хора от всякога.“