Официално: "Роскосмос" намери благоприятно място за база на Луната

"Роскосмос" в момента полага "експериментална основа" за формулиране на по-нататъшни цели за човешкото изследване на космоса

Най-изгодното място за лунна база вече е определено и луноход ще го изследва, съобщи заместник-директорът на департамента за космически системи на руската държавна корпорация "Роскосмос" Денис Кутовой.

"Луноход ще премине през определена зона на Луната – най-изгодната от гледна точка на създаването на лунна база. Той ще пътува там и ще изучава почвата", отбеляза той, говорейки в рамките на програмата "100 проекта на бъдещето на Русия".

"Руската държавна космическа корпорация в момента полага "експериментална основа" за формулиране на по-нататъшни цели за човешкото изследване на космоса", подчерта той.

Президентът на Руската академия на науките Генадий Красников заяви по-рано, че финансирането на новата руска лунна програма, която е насочена към изграждането на станция на Луната, ще започне през 2025 г.

"Що се отнася до лунната програма, тя включва седем лунни мисии с различни научни задачи. Това е голяма и много отговорна програма и, разбира се, сериозно предизвикателство за нашите академични институции. Финансирането на тази програма ще започне още тази година", каза той.

"В първия етап се предлага изследванията да се извършват с помощта на автоматични полети", каза Красников, добавяйки, че предстои проучване на полюсите на Луната, където са открити най-големите ледени струпвания, както и събиране на почва за анализ.

По-късно там ще бъдат изпратени лунни изследователски апарати за анализ на терена и подготовка за разполагане на бъдещата лунна станция.