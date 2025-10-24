Русия придобива западни технологии за защита на своя флот от атомни подводници

Системата за наблюдение, наречена Harmony, разчита на мрежа от сензори

Русия защитава своя флот от атомни подводници в Арктика с подводна система за наблюдение, изградена с помощта на високотехнологично оборудване, придобито от американски и европейски компании чрез тайна мрежа за доставки, според новоразкрити финансови документи, съдебни документи и западни служители по сигурността, пише The Washington Post.

Скривайки ролята си в транзакциите чрез редица фиктивни компании, Русия е успяла да се сдобие с чувствителни сонарни системи, подводен дрон, способен да работи на дълбочина до 3000 метра, сложни подводни антени и флотилия от кораби, които се представяли за търговски или изследователски кораби, докато изпълнявали инсталационни задачи за руската армия, според служители и документи.

Всички те са били неразделна част от таен многогодишен проект за изграждане на невидима мрежа за наблюдение в Баренцово море и други студени води, където оперират руски подводници, пренасящи междуконтинентални балистични ракети в случай на ядрен конфликт със Съединените щати, според германски съдебни документи, както и американски и западни служители и експерти по сигурността.

Системата за наблюдение, наречена Harmony, разчита на мрежа от сензори на морското дъно, за да открива американски подводници, навлизащи в руски военноморски „бастиони“, като по този начин пречи на западните опити да проследят или, в случай на избухване на война, да унищожат руски подводници, които съществуват, за да гарантират, че Русия може да нанесе ядрен удар, дори ако нейните ракетни силози на сушата са изведени от строя, според военноморски експерти.

Според експерти и настоящи и бивши военноморски служители, неуспехът на западните правителства и компании да попречат на Русия да придобие такава чувствителна морска технология е подкопал сигурността на Съединените щати и техните съюзници от НАТО.

Harmony укрепва способността на Русия да вкарва и изкарва своите ядрени подводници „от пристанището, без да бъдат забелязани, тормозени или спирани“, каза Брайън Кларк, бивш висш военноморски служител и офицер от подводницата, който сега е директор на Центъра за отбранителни концепции и технологии в Института „Хъдсън“. „Това е опит на Русия да намали способността на Америка да влиза и наблюдава районите около подводни бази и да проследява подводниците им от мястото на разполагане.“

Възприеманото превъзходство на американския флот от ядрени подводници от десетилетия се счита за стратегическо предимство пред Русия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е разположил две подводници на тактически позиции по-рано тази година в отговор на скрити заплахи от Москва. Но Русия се опита да запълни тази празнина, като обяви нов клас атакуващи подводници и укрепи отбраната около базите на Северния флот.

В центъра на мрежата за доставки на Harmony е компанията Mostrello Commercial Ltd. със седалище в Кипър, която е част от Европейския съюз, но служи като прикритие за руския военно-промишлен комплекс, отговарящ за покупки на чувствително оборудване на стойност десетки милиони долари, според съдебни записи и други документи.

Ролята на Mostrello като руска фасада, участваща в Harmony, беше разкрита по време на съдебен процес в Германия тази година срещу руски гражданин, който беше осъден за координиране на покупки за кипърската компания в нарушение на германските търговски закони.

След като германските власти нахлуха в обекти, свързани с мрежата, и арестуваха ключов заподозрян миналата година, Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу Mostrello и други компании, свързани с руското правителство или военните.

Разследващите служби на САЩ и съюзниците им са наблюдавали усилията на Русия да изгради Harmony през последното десетилетие, но ключови подробности, включително местоположението на сонарните масиви, се считат за класифицирани и не са били разкривани публично.

Сензорите биха помогнали на командирите на руските подводници да определят дали корабите им са проследявани и след това да предприемат маневри за избягване – тактика, известна сред военноморските експерти като „делузиране“.

Според записите, Mostrello е придобил сонари, които могат да се монтират на корпусите на корабите, за да картографират морското дъно, което позволява на екипажите да инсталират сензорите и маяците на Harmony.