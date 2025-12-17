Руската система за противовъздушна отбрана С-500 представлява заплаха за най-новите самолети на НАТО

Продажбата на C-500 може да предостави на Китай ценни технологични познания

Американските изтребители от пето поколение F-35 и най-новите стелт бомбардировачи B-21 биха могли да се изправят пред сериозна заплаха от руските системи за противовъздушна отбрана С-400 и усъвършенстваните системи за противовъздушна отбрана С-500, пише National Security Journal (NSJ).

Според автора, ако характеристиките на С-500 отговарят на заявените спецификации, това ще усложни въздушните операции на НАТО в Източна Европа. Износът на такива системи за други страни, като Китай или Индия, би могъл допълнително да промени баланса на силите.

В случай на хипотетичен конфликт в Европа, тези системи биха позволили на Русия да компенсира превъзходството на Алианса в броя на бойните самолети. Крис Осбърн отбелязва, че С-500 използват усъвършенствани цифрови мрежи и мощни радари.

Русия настоява, че нейната усъвършенствана система за ракети земя-въздух C-400 – а сега и новата С-500– е била модернизирана, за да проследява и унищожава стелт самолети.

Това твърдение е толкова амбициозно, колкото и непроверено.

Руските противовъздушни системи С-500 изглежда представляват заплаха за изтребителите на САЩ и съюзниците им. Системите интегрират усъвършенствана цифрова многовъзлова мрежа и използват прецизен радар с голям обхват.

C-500 има оперативен обхват от приблизително 370 мили и може да открива и да противодейства на до 10 свръхзвукови балистични ракети, летящи със скорост от 4,34 мили в секунда. Най-належащият въпрос е свързан с обхвата на мрежата на C-500 – скоростта и точността на цифровата обработка.

Радарните възли трябва да могат бързо да споделят подробности за проследяването на целите на разстояние. Само интегрирана система може да установи непрекъснато проследяване на самолет, летящ с висока скорост от зрителното поле на един радар към друго.

Ако C-500 действително работи с обхват от 370 мили, той може да следи въздушното пространство в Източна Европа, което би затруднило усилията на НАТО да поддържа въздушно превъзходство в евентуални сблъсъци с Русия.

В случай на възможна война, това би могло да компенсира големия дефицит на Русия по отношение на въздушното превъзходство спрямо НАТО.

НАТО разполага със стотици F-35, които лесно могат да придобият и поддържат въздушно превъзходство срещу малкото на брой руски стелт изтребители Su-57 от пето поколение.

Ако C-500 може да неутрализира или поне значително да намали предимството на САЩ и НАТО във въздуха, това може да промени баланса по време на конфликт между Русия и НАТО.

Продажбата на C-500 може да предостави на Китай ценни технологични познания. Дори ако Русия задържи най-чувствителните характеристики на системата, китайските инженери могат да изучават нейния радар, сензори и концепции за интеграция, за да подобрят местните системи.

С течение на времето това може да подкопае технологичното предимство, което САЩ се е стремило да поддържа в областта на стелт технологиите, електронната война и противоракетната отбрана, особено ако китайските системи са проектирани специално за противодействие на американските платформи.

Крис Осборн е президент на Warrior Maven – Център за военна модернизация.