Президентът на Русия Владимир Путин говори на разширеното заседание на колегията на Министерството на отбраната, където представи успехите на руската армия и развитието на отечествения отбранителен комплекс, съобщават руски медии.

Успехите в зоната на СВО

Според Путин изтичащата година е била ключова за изпълнението на задачите на специалната операция. Руската армия е освободила над 300 населени места, а войските продължават да неутрализират противника и неговите резерви, включително въоръжени с чуждестранна техника.

„Заетите позиции, създадените през последните месеци постове и уникалният тактически и оперативен опит, придобит при пробив на дълбоката отбрана на противника, ни позволяват да ускорим настъплението по стратегически важните направления“, заяви президентът.

Развитие на отбранителната промишленост

Руският президент подчерта, че способностите на армията непрекъснато се развиват. Предприятията на ОПК произвеждат необходимата на войските продукция в нарастващи обеми, а работата по укрепване на въоръжените сили на Русия продължава непрекъснато през последните години.

Путин посочи, че Русия ще продължи разработката на стратегическите системи „Буревестник“ и „Посейдон“. Ракетният комплекс „Орешник“ ще бъде приведен на бойно дежурство до края на годината.

Президентът отбеляза още, че усъвършенстването на стратегическите ядрени сили остава приоритет за страната, като те са ключов елемент на сдържането.