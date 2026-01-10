Москва е уведомила Вашингтон и Пекин за удара с „Орешник“ в Украйна

На 8 януари руските въоръжени сили извършиха удар с балистична ракета със среден обсег по цел в Лвовска област на Украйна, близо до границите на НАТО. Ракетата беше изстреляна от полигона Капустин Яр и представлява първото бойно приложение на този тип ракета, откакто беше потвърдено, че е влязла в експлоатация през декември 2025 г., пише военното издание Military Watch.

Руски правителствени източници съобщиха, че ударът е бил извършен в отговор на опит за украинска атака с дронове, използваща няколко десетки самолета, насочена към резиденцията на руския президент Владимир Путин.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха отбеляза по отношение на атаката: „Русия твърди, че е използвала балистична ракета със среден обсег, т. нар. „Орешник“, срещу Лвовска област... Подобен удар близо до границата на ЕС и НАТО е сериозна заплаха за сигурността на европейския континент и изпитание за трансатлантическата общност.“

Забележителен аспект на новия ракетен удар беше, че Русия предостави ранни уведомления както на Съединените щати, така и на Китай относно планирания прозорец за изстрелване и приблизителната зона на удара, стремейки се да избегне погрешно тълкуване на изстрелването като потенциален ядрен удар с междуконтинентален обсег. От 60-те години на миналия век Съединените щати контролират затворените наземни стратегически ракетни системи за възпиране на Русия, за да осигурят ранно предупреждение за потенциални изстрелвания.

Балистичните ракети със среден обсег споделят много общи характеристики в профилите си на полета с балистичните ракети с междуконтинентален обсег, което създава възможност за погрешно тълкуване на изстрелванията. Русия не е разработвала такива ракети от Студената война, когато беше принудена да демонтира своите арсенали със среден и среден обсег съгласно Договора за ядрените сили със среден и среден обсег от 1989 г. Съединените щати се оттеглиха от договора в края на 2010-те години и през предходните години започнаха разработването на собствени наземни крилати ракети.

Възможно е ракетата „Орешник“, изстреляна на 8 януари, да е била прототип, потенциално тестващ пакет за подобрение или пък елиминиращ ракета, която никога не би била въведена в активна експлоатация. Изстрелването ѝ от тестов полигон повдигна допълнителни въпроси относно това дали активно действащи батальони в Русия са получили ракетите. Единственото подразделение, за което е потвърдено, че ги е получило, е базирано в Беларус, където предната инфраструктура се разширява , за да побере много по-голям арсенал.

Смята се, че „Орешник“ има обсег от 4000 километра, като същевременно носи множество независимо пренасочващи се бойни глави, монтирани на хиперзвукови летателни апарати за многократно влизане в атмасферата, които могат да маневрират и да се приближават до цели от неочаквани посоки. Това ѝ осигурява усъвършенствани проникващи възможности, които сериозно ограничават способността на традиционните системи за противовъздушна отбрана, като наскоро закупената от Германия система Arrow 3 и системите MIM-104 Patriot , разположени в цяла Европа, да ги прихващат.