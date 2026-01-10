Русия атакува Украйна през нощта с „Искандер“ и над 120 дрона

В нощта на 10 януари Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер-М“ и 121 ударни дрона от различни посоки. Силите за противовъздушна отбрана успяха да свалят 94 вражески дрона.

Това съобщава Телеграм канала на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.

Според военните, от 18:00 часа на 9 януари до сутринта на 10 януари руснаците са атакували с една балистична ракета „Искандер-М“ от Курска област и 121 безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербера“ и други видове от следните посоки: Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск - Руска федерация, Чауда - ТОТ АР Крим. Около 80 от тях са били „Шахед“.

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, подразделенията за електронна борба и безпилотни системи, както и мобилните огневи групи на Силите за отбрана на Украйна.

Според предварителни данни, към 08:30 часа, противовъздушната отбрана е свалила/потушила 94 вражески безпилотни летателни апарата Shahed, Gerbera и други видове в северната, южната и източната част на страната.

На 15 места са регистрирани балистична ракета и 27 ударни дрона, както и падане на свалени обекти (фрагменти) на едно място.

„Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески дрона. Спазвайте правилата за безопасност!“, предупредиха от Военновъздушните сили.