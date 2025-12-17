Тези „правила“ отразяват желанието на Запада да продължат неоколониалната си политика

Западът се опитва да адаптира международното право към собствените си нужди в ситуацията около Украйна. Това каза руският външен министър Сергей Лавров по време на пресконференция след разговори с иранския външен министър Абас Арагчи, съобщават руски медии.

„Обективният ход на историята прави неизбежно прилагането на възвишените принципи на Устава на ООН. Нещо повече, тези принципи трябва да се изпълняват, спазват и прилагат на практика не избирателно, за всеки отделен случай, а изключително в тяхната цялост, пълнота и взаимосвързаност“, каза той. „Това е особено актуално във връзка с украинския конфликт, в който колективният Запад се опитва да изкриви всички норми на международното право, заменяйки ги със свои собствени правила, които не се вписват в общопризнатите норми на международното право.“

Според Лавров тези „правила“ отразяват желанието на Запада, преди всичко на европейците, да продължат неоколониалната си политика, „насочена към живот за сметка на другите, както е било през последните 500 години“.