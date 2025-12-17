Владимир Путин: Русия ще освободи територии с военни средства, ако Украйна откаже диалог

Русия ще използва военна сила, за да освободи териториите, ако Украйна откаже да участва в съществен диалог по време на процеса на разрешаване на конфликта, заяви руският президент Владимир Путин на разширено заседание на колегията на руското Министерство на отбраната.

"Ако противоположната страна и техните чуждестранни покровители откажат да участват в съществени дискусии, Русия ще постигне освобождението на историческите си земи с военни средства", заяви държавният глава, цитиран от РИА Новости.

Според руския лидер, "целите на специалната операция със сигурност ще бъдат постигнати". Той също така подчерта желанието на Москва да се справи с първопричината за конфликта по дипломатически път.

На 4 декември в интервю за India Today, Владимир Путин заяви, че Русия може да завземе Донбас и Новорусия по време на войната в Украйна по военен или друг начин. След това той припомни, че Москва е предложила Киев да изтегли войските си от Донбас и да не участва във военни действия, но украинските власти, както отбеляза президентът, предпочитат да се бият, припомня "Ведомости".