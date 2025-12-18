Надзорът в Русия: Сергей Шойгу критикува огромните разходи

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу остро разкритикува високите разходи за работата на контролните и надзорните органи в страната, предават руски медии.

Шойгу подчерта, че за функционирането на тези органи се харчат шест пъти повече средства, отколкото за справяне с последиците от природни бедствия.

„Числата са ужасяващи - 334 милиона рубли за надзорните органи срещу 45 милиона за справяне с последствията от стихийни бедствия“, каза той на заседание на научно-експертния съвет към Съвета за сигурност.

Бившият министър на отбраната даде примери за неефективността на контролните органи, включително неизплащане на отговорност на архитекти, одобрили строителство на наводнявани територии, изграждане на населени места без отчитане на сеизмична опасност и контрол върху оборудване на сложни технически обекти.

„От 2020 г. се извърши значителна реформа на системата на надзорните органи, но много проблеми остават нерешени, което влияе негативно върху икономиката, инвестиционния климат и доверието на населението в държавата“, добави Шойгу.

Той посочи, че е докладвал на президента за състоянието на надзора, включително за числения състав и обхвата на дейността на органите.

„По-просто би било да се изготви доклад за това, което не се надзирава. Той би бил много по-кратък“, отбеляза Шойгу.