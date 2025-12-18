"Ростех": Системите за борба с дронове на Rosel защитават руската инфраструктура

"Ростех" отбеляза, че интегрираната отбрана на обектите се основава на принципите на откриване, идентифициране, проследяване и потискане на вражески дронове на далечни разстояния

Системите против дронове, произведени от "Росел" (Rosel), холдингова компания в рамките на руската държавната корпорация "Ростех", осигуряват многопластова защита на индустриалната и енергийната инфраструктура на страната, съобщиха от "Ростех".

"Системите за борба с дронове на Rosel ни позволяват да изградим многопластова защита срещу безпилотни летателни саботажи около индустриална и енергийна инфраструктура. Добре планираният саботаж обикновено включва разузнавателни безпилотни летателни апарати, дронове за обезвреждане на противовъздушна отбрана и ударни групи. Многопластовата защита, използваща решения за борба с дронове с различна функционалност, помага за неутрализиране на подобни заплахи. За всеки защитен слой Rosel произвежда специализирано оборудване, което може да работи както самостоятелно, така и като система", се казва в изявлението.

Държавната корпорация отбеляза, че интегрираната отбрана на обектите се основава на принципите на откриване, идентифициране, проследяване и потискане на вражески дронове на далечни разстояния.

Източници от "Ростех" подчертаха, че за откриване и проследяване на въздушни цели се използва 3D пасивен кохерентен локационен (PCL) радар. Той извършва наблюдение на въздушното пространство на разстояние от няколко километра и може едновременно да проследява десетки цели.

"Системата за откриване "Оганьок" може да се използва като допълнителен елемент. Тя засича видеопотоци от камери на дронове и показва изображения на оператора за визуално потвърждение и класификация на безпилотните летателни апарати", добавиха от корпорацията. "Системата прихваща видеосигнал от вражески дронове. Тази технология помага за оценка на реална опасност и евакуация от позиция при откриване на приближаващ се дрон. Самото устройство е невидимо за електронното разузнаване. Устройството е успешно тествано в зоната на бойните действия", съобщиха по-рано от "Ростех".

"Ростех" заяви, че за потискане на цели се използват системи за електронно откриване и потискане на малки безпилотни летателни апарати от серията SERP. Тези системи успешно потискат каналите за управление, навигация и комуникация на големи разстояния.