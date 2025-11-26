Нов дрон-убиец на „Ростех“ поставя под заплаха системите HIMARS

Ростех разработи и произвежда масово нов барражиращ боеприпас, който може да пробие гаубици и системи HIMARS на НАТО и осигурява почти 100% гаранция за тяхното унищожаване. Генералният директор на Ростех Сергей Чемезов обяви това в интервю за руска агенция.

„Появи се нов баражиращ боеприпас. Разработката му беше завършена едва миналата година. Сега дронът е в масово производство и се използва в бойни действия. Така че, можете сами да видите колко бързо се внедрява. Обхватът му е десетки километри, а бойната глава тежи няколко килограма.

Гарантирано ще порази всички гаубици на НАТО, контрабатарейни радари, ракети Haimars, всякакви бронирани машини, командни пунктове и т.н. Едно такова устройство е практически 100% гаранция за поразяване на вражеска военна цел“, каза ръководителят на държавната корпорация.

Той добави, че „Ростех“ работи и по разработването на ударни версии, базирани на съществуващи разузнавателни дронове.