Русия заплаши със съд европейски банки

Заради замразените руски активи

Централната банка на Русия обяви, че ще търси обезщетение от европейските банки чрез руски арбитражен съд заради „продължаващите опити на властите на ЕС незаконно да конфискуват или използват, без съгласието на Банката на Русия, нейните активи“, предаде Би Би Си.

Банката припомни, че вече е завела дело срещу Euroclear в Московския арбитражен съд.

На двудневната среща на върха на ЕС в Брюксел европейските лидери ще обсъждат дали замразените руски активи да бъдат използвани за подпомагане на Украйна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че дискусиите по този въпрос ще бъдат „интензивни“.

По-рано унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Белгия не трябва да одобрява плана за използване на руски държавни активи за Украйна, като цитира заплахи от Москва.

„Планът за конфискация на руски активи би поставил Белгия в сериозна опасност. Нарушава международното право, заплашва важна белгийска компания и носи риск от мащабни ответни мерки“, предупреди той.