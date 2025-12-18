Ново мощно земетресение разтърси Камчатка

Още по темата: Силно земетресение разтърси бреговете на Камчатка 05.12.2025 14:47

Земетресение с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Тихия океан край източното крайбрежие на Камчатка. За него първи съобщи Telegram канала на регионалния клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, предава "Ведомости".

Трусът е станал в 00:37 ч. местно време (15:37 ч. българско време в четвъртък). Епицентърът му е бил на 99 км югоизточно от Петропавловск-Камчатски, а огнището му е било на дълбочина 41 км под морското дъно.

На 15 декември в Камчатския край е регистрирано друго земетресение с магнитуд 6,3. Ударило е на 227 км от град Петропавловск-Камчатски, а епицентърът му е бил на дълбочина 74,7 км.

На 26 ноември вулканът Безимянни в Камчатка изригна, като пепелта достигна височина от 10 км над морското равнище и се разпростря на 130 км източно от вулкана. Беше издадено червено ниво на авиационна тревога, тъй като активността му представляваше заплаха за вътрешния и международния въздушен транспорт.

Според данните на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC) днешният трус е бил със сила от 5.9 по скалата на Рихтер.