Руски ракетни сили симулират пълномащабен ядрен конфликт по време на учения в Сибир

Първата установка „Сармат“ влезе в бойна готовност в края на октомври

Руските въоръжени сили са разположили мобилни междуконтинентални балистични ракетни установки „Ярс“ за бойно патрулиране в Сибир, като част от ученията, тестващи възможностите на стратегически ядрени активи, създадени за водене на пълномащабна ядрена война. В доклад за ученията руското Министерство на отбраната заяви:

„Екипи на наземните мобилни ракетни системи „Ярс“ са разположени по бойно патрулиране в Сибир като част от планирано учение. Голямогабаритната техника напусна определените обекти и започна марш, включително през нощта. Ракетните екипажи изпълниха няколко десетки задачи при различни сценарии, включително технически, по време на бойна подготовка на терен.“

По време на ученията водачите на мобилните ракетни установки, придружаващите машини и поддържащите превозни средства съвместно проведоха интензивни маневрени упражнения по бойно патрулиране, симулирайки избягване на вражески атаки, насочени към обезвреждане на способността на Русия да нанася стратегически ядрени удари, пише Military Watch Magazine.

Личният състав, участвал в последните учения, е упражнявал смяна на полеви позиции, разпръскване на ракетни батальони, подготовка на полеви позиции и камуфлаж. Ученията включваха и по-скорошно попълнение към подразделенията на „Ярс“, а именно безпилотен самолет „Елерон“, на който се разчита за защита на мобилните ракетни системи по техните маршрути.

„Ярс“ в момента е гръбнакът на руската наземна стратегическа ядрена система

за възпиране и въоръжава осем дивизии с близо 150 ракети на въоръжение. Ракетната система е разработена тайно като наследник на „Топол-М“, която влезе на въоръжение през 1997 г., като основната разлика е способността на по-новата ракета да носи множество независимо насочващи се бойни глави за значително увеличена огнева мощ и намалена уязвимост от прихващане. Системата влезе на въоръжение за първи път през юли 2010 г., като по-голямата част от нея е разположена от мобилни пускови установки, докато по-малък брой се разполагат от силози.

Първата установка „Сармат“ влезе в бойна готовност в края на октомври. Забавянията с въвеждането на „Сармат“ в експлоатация накараха Министерството на отбраната да инвестира в модернизиране на ракети РС-18А, базирани в шахти, наследени от Съветския съюз, за ​​да интегрират хиперзвукови планируващи машини „Авангард“ , които са разработени за ракетата „Сармат“ и значително подобряват проникващите способности. Русия е инвестирала непропорционално много в своите стратегически ядрени сили, които продължават да се считат за най-боеспособните в света, въпреки влошаването на положението на много части от конвенционалните сили на страната.

Руският наземен стратегически ракетен арсенал остава в собствена лига по своите възможности, въпреки че бързата модернизация на китайския арсенал и разширяването на броя на разположените ядрени бойни глави все повече намаляват разликата. Съединените щати продължават да разчитат на най-стария клас междуконтинентални балистични ракети в света, половинвековната Minuteman III, като единствен тип на въоръжение. Сериозните трудности при разработването на наследник на ракетата повдигат нарастваща вероятност въоръжените сили на САЩ да бъдат принудени да се откажат изцяло от разполагането на наземни междуконтинентални балистични ракети с обсег и да извадят от експлоатация арсенала Minuteman III без замяна , като съкратят ядрената си триада само до въздушни и морски оръжия. Въпреки това Съединените щати продължават да водят по брой ядрени подводници в експлоатация и в разработването на стратегически бомбардировачи с усъвършенствани проникващи стелт възможности , докато плановете им за разполагане на противобалистични ракети в космоса по програмата „Златен купол“ потенциално могат да застрашат жизнеспособността на руската стратегическа ракетна система за възпиране.