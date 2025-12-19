"Това е грабеж!": Присвояването на руски активи би подкопало доверието в еврозоната според Путин

Ще има и по-тежки последици за тези, които се опитват да го направят
Опитите на Европейския съюз да присвои руски активи не са кражба, а откровен грабеж, заяви руският президент Владимир Путин по време на съвместната сесия с въпроси и отговори по директна линия и пресконференция в края на годината, озаглавена "Резултати на годината".
"Кражба е неподходящо определение. Кражба означава тайна кражба на имущество. Но в този случай те се опитват да го направят открито. Това е грабеж", каза той.
"Изземването на руски активи в Европа би подкопало доверието в еврозоната", категоричен бе руският държавен глава.
Според него европейските държави ще понесат не само имиджови и преки финансови загуби в случай на конфискация.
"Ще има и по-тежки последици за тези, които се опитват да го направят. Това не е просто удар по имиджа им; това е разрушаване на доверието в еврозоната, в този конкретен случай. Причината е, че освен Русия, много други страни също държат своите златни и валутни резерви в Европа, както и тези, които имат свободни ресурси", отбеляза Путин.
