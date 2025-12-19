"Русия не воюва срещу Запада, но западните страни воюват срещу Русия с ръцете на украинските националисти", заяви президентът на Русия Владимир Путин на годишната си пресконференция.

"Не ние се борим с вас. Вие се борите с нас с ръцете на украинските националисти", каза той.

"Абсолютно ясно е, че чрез комбиниране и допълване на нашите възможности, ние бихме просперирали, вместо да воюваме помежду си, както правите в отношенията с Русия", руският държавен глава.

Той подчерта, че Русия е готова да прекрати конфликта в Украйна, при условие че нейната сигурност бъде гарантирана в средносрочен и дългосрочен план.

Путин за Рюте

Владимир Путин заяви, че лично познава настоящия генерален секретар на НАТО Марк Рюте. Той отбеляза, че той е интелигентен и опитен политик, но че в момента е напълно неясно "какво казва", особено с постоянните му препратки към руската заплаха.

Президентът на Русия посочи, че новата стратегия за национална сигурност на САЩ не съдържа никакво споменаване на Русия като противник или враг, но лидерът на алианса твърди обратното.

"Те искат да се подготвят за война с Русия" – можете ли изобщо да четете?", попита Путин Рюте.

"Слушай, за какво говориш? Можеш ли изобщо да четеш? Хайде, прочети новата стратегия за сигурност на Съединените щати, създателите на НАТО", препоръча държавният глава на Руската федерация, цитиран от държавните медии.