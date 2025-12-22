Украйна порази руски изтребители Су-30 и Су-27, ГРУ с подробности за удара (ВИДЕО)

Украинските сили са извършили атака срещу руски военен летищен комплекс под Липецк в нощта на 21 декември 2025 г., съобщава 24 Канал, като се позовава на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна.

В резултат на удара на място е избухнал пожар, при който са унищожени два руски изтребителя – Су-30 и Су-27. Общата стойност на двата самолета се оценява на около 100 милиона долара.

От ГРУ посочват, че операцията е реализирана пряко от представител на движението за съпротива срещу Русия и че планирането ѝ е отнело две седмици. При подготовката са били проучени маршрути на патрулиране и графиците на смяната на караулите, което е позволило на атакуващите да проникнат незабелязано в обекта, да поразят самолетите в защитния авиационен хангар и да напуснат летището безпрепятствено.

„Су-27 и Су-30 с бордови номера 12 и 82 са унищожени благодарение на старателната подготовка, хладнокръвието и професионализма на бойците“, посочват от ГРУ.