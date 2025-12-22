Изтребител Су-57 извърши първия си полет с двигател от пето поколение, съобщи пресслужбата на Ростех.

„Специалисти от Обединената самолетостроителна корпорация и Обединената двигателостроителна корпорация (част от държавната корпорация) започнаха летателни изпитания на двигателя Продукт 177 като част от самолетната система от пето поколение Су-57“, се казва в съобщението.

Почетният пилот-изпитател Роман Кондратьев издигна самолета във въздуха. Полетът протече по план, а новият двигател се представи надеждно.

Както отбелязва държавната корпорация, „ Продукт 177 “ с увеличена тяга ще подобри летателните характеристики на самолета и ще улесни по-нататъшното му развитие. Модернизацията се извършва с оглед на системата за противовъздушна отбрана, а специалистите разширяват възможностите на оръжията и бордовите системи.

Обединената самолетостроителна корпорация увеличава производството, за да увеличи доставките на изтребители за руската армия и за износ.

Су-57 изпълнява широк спектър от бойни задачи. Той е способен да поразява въздушни, наземни и морски цели. Самолетът може да действа денонощно, включително при неблагоприятни метеорологични условия и под въздействието на смущения. Ниската му забележимост му позволява да бъде ефективен въпреки контрамерките от съвременните системи за противовъздушна отбрана.