Руските въоръжени сили подобриха позициите си на юг и запад от Константиновка

Руските войски разширяват буферната зона край Северск, която е освободена от украинските сили, заяви ръководителят на ДНР Денис Пушилин.

„Виждаме, че буферната зона близо до Северск отново продължава да се разширява, метър по метър“, каза той по телевизионния канал „Россия-24“ .

Според Пушилин евакуацията на цивилни от града продължава.

По думите му, руските войски са подобрили позициите си в южната и западната част на Константиновка.

„Посоката Константиновка. Тук виждаме напредък и подобрения в позициите ни от южната и западната страна на града, а също така регистрираме продължаващи градски боеве в град Константиновка“, каза Пушилин.