Пушилин: Русия разширява буферната зона около Покровск

Руските войски разшириха буферната зона около Покровск, съобщава ръководителят на т. нар. "ДНР" Денис Пушилин, предават руски медии.

"Виждаме, че около самия Красноармейск се разширява известна буферна зона“, уточни той.

По думи му "в самата зона около града вече се забелязва засилване на военното присъствие, което позволява да се контролира територията и да се намалят рисковете от атаки от страна на противника".

Пушилин също отбелязва, че в североизточната част на страната продължават военните сблъсъци.

"Нашите подразделения в момента се опитват да създадат всички необходими условия, за да могат да освободят този населен пункт от няколко посоки“, заявява той.