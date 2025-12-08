Промяна на фронтовата линия: Русия печели нови позиции в Украйна

Още по темата: Нова тактика на фронта: пътища под мрежи за защита от дронове 08.12.2025 09:53

Русия печели територия в Украйна с една от най-бързите скорости от началото на войната, показват нови данни, преди извънредната среща на върха в Даунинг Стрийт.

Армията на Кремъл е превзела 200 квадратни мили територия през ноември, в сравнение с 100 квадратни мили през предходния месец, според DeepState, надеждна карта на бойното поле, базирана в Украйна.

Скоростта на напредъка се доближава до най-бързата от началото на инвазията преди почти четири години, заяви Институтът за изследване на войната, американски мозъчен тръст, цитиран от The Telegraph.

Володимир Зеленски, лидерът на Украйна, ще се срещне с Сър Кир Стармър в понеделник. Към тях ще се присъединят Еманюел Макрон от Франция и Фрайдрих Мерц от Германия.

Преди преговорите, в неделя вечерта Елисейският дворец настоя, че Украйна не е „на ръба на колапса“.

Говорител заяви, че европейските лидери трябва да се ангажират да подкрепят Украйна в дългосрочен план, в случай че последните мирни преговори с Доналд Тръмп се провалят.

Руският президент Владимир Путин заяви, че ще завземе източната част на Донбас в Украйна със сила или чрез преговори.

Планът за прекратяване на войната, изготвен от администрацията на Доналд Тръмп, предвиждаше Украйна да предаде огромни територии. Украйна и Европа отхвърлиха предложенията.

Русия също напредва около малкия източен град Сивер.

В неделя руските медии Telegram съобщиха, че силите на Москва са превзели жилищните райони на север, като са използвали малки групи диверсанти, за да проникнат зад украинските линии – тактика, която е била успешно приложена в Покровск.

Украинската армия съобщи, че продължават ожесточени сражения. Според DeepState половината от града се намира в оспорваната зона.

В събота вечер Зеленски заяви, че е провел „дълъг и съществен телефонен разговор“ със Стив Уиткоф, пратеникът на Белия дом в Русия, и Джаред Кушнер, зет на Тръмп, който подпомага преговорите.

Малко след разговора Путин изстреля смъртоносна ракета и дронове, насочени към украински градове и критична инфраструктура, включително жп гари.

Европейските лидери се борят, тъй като подкрепата за Украйна намалява и администрацията на Тръмп отклонява вниманието си от конфликта.

Синът на Тръмп, Доналд-младши, заяви на конференция в Близкия изток, че баща му може да се оттегли от мирните преговори.

През последните седмици руските сили напреднаха на няколко фронта. Покровск, бивш железопътен и логистичен център в източна Украйна, изглежда на път да падне след дълга и скъпоструваща битка, а близкият град Мирноград е на път да бъде обкръжен.

След като Украйна разположи някои от най-добрите си бригади и дронови единици, за да задържи Покровск, руските сили успяха да разтегнат ресурсите на Киев по 630-милната фронтова линия, което отвори уязвими места в югоизточната и по-северната част.

В резултат на това Москва постигна стабилни успехи в южния регион Запорожие и е на път да превземе североизточния град Купянск, важна крепост, която е подложена на атаки от две години.

В неделя руското министерство на отбраната заяви контрол над две села: Кучеривка в Харковска област и Ровно в Донецк.