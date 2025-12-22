Руският президент Владимир Путин е решен да запази за себе си жизненоважен воден път в Арктика - Северния морски път. Русия разположи целия си флот от ядрени ледоразбивачи в региона за първи път в историята си. Това пише в своя колонка офицера от британския Кралски флот Томас Шарп за The Telegraph.

Шарп, бивш командир на ледоразбивача HMS Endurance, заяви, че Русия е докарала всичките си осем ядрени ледоразбивача в региона, което е „впечатляващ“ резултат, предвид проблемите на Русия.

„Осем от осем такива сложни кораба, работещи едновременно в най-суровите условия, е впечатляващо“, отбеляза той.

Шарп заяви, че ледоразбивачите са от решаващо значение за Русия, проправяйки пътя за танкери, превозващи петрол, втечнен природен газ (ВПГ) и минерали от Сибир. Дебел лед обгърна Арктика в началото на тази година, принуждавайки Русия да разположи всички свои ледоразбивачи в региона.

„Тази мобилизация показва колко важен е станал морският достъп до „Далечния север“ на Русия и колко отчаян е Путин да го запази отворен. Той се нуждае от петрол и газ, за да поддържа военната си икономика“, отбеляза Шарп.

Русия в момента е единствената страна с действащ флот от атомни ледоразбивачи. Четири от тях са съвременни кораби по проект 22220, построени през 2010-те години („Арктика“, „Сибир“, „Урал“ и „Якутия“). Други два са построени в Съветския съюз ледоразбивачи от клас „Арктика“ („Ямал“ и „50 години Победа“), а списъкът се допълва от два атомни ледоразбивача от лек клас - „Таймир“ и „Вайгач“.

Флотът от атомни ледоразбивачи се поддържа от повече от 40 конвенционални кораба от същия клас.

В същото време, Шарп напомня, руските ядрени ледоразбивачи са уникални плавателни съдове, много по-мощни от всички свои западни аналози. Те имат много по-голяма тяга, преодоляват много по-дебел лед и благодарение на ядрения реактор, имат много по-дълго време в морето.

Атомните ледоразбивачи могат да работят целогодишно в много суровите условия на Далечния север. И именно атомните ледоразбивачи са единственият начин Руската федерация да поддържа Северния морски път в работно състояние.

„За Путин това е икономически кислород. Арктическите проекти вече допринасят значително за БВП на Русия, тъй като износът на петрол и втечнен природен газ (LNG) се пренасочва на изток поради западните ембаргота“, отбеляза Шарп.

През 2024 г. руснаците са транспортирали 38 милиона тона товари през Северния морски път. Тази цифра ще се увеличи с 20% през 2025 г. Също така, с активен натиск върху санкционирания „флот в сянка“, има голяма вероятност руснаците да пренасочат танкерите си към арктическия маршрут, предпазвайки ги от арести.

В рамките на преговорите със Съединените щати Русия активно насърчаваше редица икономически инициативи за администрацията на Доналд Тръмп, включително проект за разработване на големи находища на природен газ в арктическите морета.

Интересното е, че руските запаси от редкоземни елементи, петрол и газ в Арктика всъщност се контролират от трима души, близки до Кремъл . Това са първият заместник-ръководител на президентската администрация на Руската федерация Сергей Кириенко, ръководителят на „Роснефт“ Игор Сечин и директорът на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев - последният е „специален пратеник“ на Путин в преговорите със САЩ.